«Я даю вам голос»: Ксения Собчак сделала вызов своим подписчикам

Журналистка выставила фото, которое напоминает средневековую картину. Собчак запечатлена в доспехах, а на ее голову надет терновый венок. Рядом с ней полуобнаженные люди и огромные змеи, информирует газета «Вечерняя Москва».

«Я даю вам голос. Смысл вашей жизни — борьба со мной. Верующие, феминистки, власть и оппозиция, большинство и меньшинство — вы ловите меня, но не можете поймать. Вы питаетесь моими скандалами», — написала ведущая под постом.

Поклонники по-разному отреагировали на обращение журналистки. Некоторым понравилась такая задумка, а кто-то решил, что Собчак переоценивает свою значимость и ставит себя слишком высоко по сравнению с другими людьми.