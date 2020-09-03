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    03 сентября 2020, 10:51

    «Я даю вам голос»: Ксения Собчак сделала вызов своим подписчикам

    Полина Петрова

    Телеведущая Ксения Собчак сделала вызов своим подписчикам, опубликовав скандальный пост в своем Instagram-аккаунте.
    «Я даю вам голос»: Ксения Собчак сделала вызов своим подписчикам

    Журналистка выставила фото, которое напоминает средневековую картину. Собчак запечатлена в доспехах, а на ее голову надет терновый венок. Рядом с ней полуобнаженные люди и огромные змеи, информирует газета «Вечерняя Москва».

    «Я даю вам голос. Смысл вашей жизни — борьба со мной. Верующие, феминистки, власть и оппозиция, большинство и меньшинство — вы ловите меня, но не можете поймать. Вы питаетесь моими скандалами», — написала ведущая под постом.

    Поклонники по-разному отреагировали на обращение журналистки. Некоторым понравилась такая задумка, а кто-то решил, что Собчак переоценивает свою значимость и ставит себя слишком высоко по сравнению с другими людьми.

    Новости SMI.FM