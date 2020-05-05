«Я что вам, дурачок?» Сын Рудковской и Плющенко ответил на «гадости» Аршавина

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко ответил Андрею Аршавину. По словам мальчика, он не дурачок, чтобы всегда улыбаться, а футболисту лучше попробовать с ним сыграть, чем говорить гадости.

«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться. Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?» — сказал Александр Плющенко на видео, опубликованном в его Instagram.

Мальчик отметил, что готов сыграть со «слабеньким» Аршавиным в футбол. По словам юного Плющенко, ему будет достаточно сделать один подкат, чтобы отобрать мяч и забить гол.

В комментарии к видео родители Александра рассказали, что мальчик сам увидел сюжет по федеральному каналу о себе. Там цитировался Аршавин, который в прямом эфире предположил, что родители заставляют Александра фотографироваться. Футболист обратил внимание на то, что мальчик, в отличие от Яны Рудковской и Евгения Плющенко, никогда не улыбается.

Тем временем, в Сети бушует другой скандал, связанный с Александром Плющенко. Журнал Star Hit сообщил, что семилетний Саша болен синдромом Аспергера. Его отец пообещал засудить издание за публикацию подобных материалов.