«Я была выбрана, чтобы разрушать иллюзии». Казарновская в юбилей заговорила о своих задачах от Творца

В воскресенье, 18 июля, оперной певице Любовь Казарновской исполнилось 65 лет. В честь этого события она снова обратилась к народу. В этот раз знаменитость поделилась своими мыслями касательно структуры мироздания и медитаций.

Отрывок видео с выступлением певицы опубликовали из YouTube Тelegram-каналы.

«Мои знания, которые мне переданы Творцом-создателем, не нуждаются в обсуждениях. Это мое, я была выбрана, чтобы разрушать иллюзию и передавать знания. Те вопросы, которые, я думаю, сегодня очень мучают людей. Как поменять поведение? Для чего необходим процесс медитации и как это осуществить?» — сказала Казарновская.

К списку вопросов она также отнесла 10 заповедей и их пояснение, семь шагов к освобождению себя от «состояния сознания ума», структуру мироздания вкратце и открытие внутренней памяти. Казарновская также задалась вопросом, какие игры применяет «состояние сознания ума», чтобы запугать человека.

Ранее оперная певица обратилась к людям, предупредив, что человечество находится на грани превращения в общество биороботов. Жизнь на планете Земля подошла к точке невозврата, но выбор еще есть, по ее мнению.