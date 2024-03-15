Знаменитости 15 марта 2024, 11:09 «Я была в шоке». Сиделка рассказала о последних минутах жизни диктора Моргуновой Сиделка Моргуновой Хамитова рассказала правду о последних минутах жизни диктора Anatoly Lomokhov/ / Global Look Press

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Диктор Светлана Моргунова перед смертью посмотрела на фото сына и упала без сознания. Об этом рассказала ее сиделка Мутабар Хамитова в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

«Она приходила и смотрела на фото, которые были на кухне. Иногда кино смотрели. А тут ей стало плохо, сразу потеряла сознание», — поделилась женщина.

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Она добавила, что сразу позвонила невестке Лене, которая вызвала скорую. Медики приехали и сразу констатировали остановку сердца.

«Я вообще в шоке была», — добавила сиделка.

Приближенные к Моргуновой рассказывали, что уход из жизни ее сына в 2020 году был для нее большой трагедией. Она часто подчеркивала, что ей незачем жить в мире, где нет ее ребенка. Каждый день горюющая мать сидела у себя на кухне рядом с фотографиями сына.

Единственный сын Светланы Моргуновой умер в мае 2020 года от коронавируса. У 52-летнего мужчины были серьезные проблемы с дыханием, но при этом не хотел лечиться в стационаре и вызывать врачей скорой помощи.

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