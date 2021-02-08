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    08 февраля 2021, 14:51

    «Я была на грани»: Анастасия Макеева призналась, что не боится смерти

    Полина Петрова

    Российская актриса Анастасия Макеева рассказала в интервью для «Экспресс газеты» о своем отношении к смерти. Также она подтвердила слухи о разводе с третьим мужем, предпринимателем Александром Саковичем.

    Перед Новым годом знаменитость выставила в соцсетях видео, на котором танцует в комбинации. Она двигалась перед камерой одна. Поклонники актрисы заподозрили, что ей пришлось отмечать праздник в одиночестве.

    Макеева пояснила, что провела каникулы в компании нового возлюбленного, а также его родителей и друзей. Семья артистки доехать до нее не смогла. Дело в том, что мама болела, а папа находился с ней, написал сайт «Дни.ру».

    «Почему вы думаете, что я одна? Как минимум меня кто-то снимал», — заметила Анастасия.

    Звезда отметила, что выйдет с новым избранником в свет, когда это покажется ей уместным. По словам женщины, у нее нет страха умереть, так как жизнь намного сложнее смерти. Макеева призналась, что уже находилась на краю.

    «Я была на грани между жизнью и смертью и с большой неохотой вернулась в реальность», — вспомнила знаменитость.

    Она не стала делиться подробностями о произошедшем с ней в прошлом. Анастасия подчеркнула, что живет ради любви и будущих детей.