«Я была на грани»: Анастасия Макеева призналась, что не боится смерти

Перед Новым годом знаменитость выставила в соцсетях видео, на котором танцует в комбинации. Она двигалась перед камерой одна. Поклонники актрисы заподозрили, что ей пришлось отмечать праздник в одиночестве.

Макеева пояснила, что провела каникулы в компании нового возлюбленного, а также его родителей и друзей. Семья артистки доехать до нее не смогла. Дело в том, что мама болела, а папа находился с ней, написал сайт «Дни.ру».

«Почему вы думаете, что я одна? Как минимум меня кто-то снимал», — заметила Анастасия.

Звезда отметила, что выйдет с новым избранником в свет, когда это покажется ей уместным. По словам женщины, у нее нет страха умереть, так как жизнь намного сложнее смерти. Макеева призналась, что уже находилась на краю.

«Я была на грани между жизнью и смертью и с большой неохотой вернулась в реальность», — вспомнила знаменитость.

Она не стала делиться подробностями о произошедшем с ней в прошлом. Анастасия подчеркнула, что живет ради любви и будущих детей.