«Я бы тоже ее побил»: Эминем поддержал Криса Брауна и получил от фанатов

В Сети распространили семисекундный отрывок одного из треков Эминема, в котором тот поддерживает Криса Брауна, избившего Рианну. Шумная ссора случилась 10 лет назад, в 2009 году.

«Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил эту ***», — читает Эминем. После этих слов у него начались проблемы.

Эминем попал в «группу риска» среди знаменитостей, которым одно неосторожное высказывание может стоить карьеры. Многочисленная армия поклонников Рианны уже принялась травить рэпера, призывая бойкотировать его творчество. Ему стали припоминать все его агрессивные тексты, унижающие женщин и при этом оправдывающие насилие.

Дошло до того, что творчеством Маршалла Брюса Мэтерса, как по паспорту зовут Эминема, заинтересовались американские спецслужбы. Рэпер дочитался до того, что рассказал о вымышленном убийстве дочери президента США Иванки Трамп, что всерьез насторожило давно следящих за творчеством неуправляемого исполнителя силовиков.

«Но, чувак, как Иванка Трамп оказалась в багажнике моей машины? … Потому что я чувствую некоторую ответственность за маленькую тупую блондинку… Уже второе убийство, о котором я ничего не помню», — зачитал музыкант в треке Framed.

Шумная драка между исполнителем Крисом Брауном и его возлюбленной Рианной случилась в 2009 году. Известно, что Рианна якобы ревновала своего бойфренда к любой юбке, не давая тому возможности даже словом переброситься ни с кем из подружек. Это напрягало Брауна, но его чувства к избраннице были всепоглощающими. Он не мог просто развернуться и уйти от подружки, а та регулярно закатывала ему сцены ревности и даже поколачивала. Свои синяки Браун гримировал перед каждым выходом на сцену, писали инсайдеры.

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В какой-то момент Рианна потребовала у Брауна отдать ей телефон: она хотела прочитать переписку своего парня с «другими бабами». Тот решил проявить характер и отказал подруге, разыгралась безобразная сцена. Уже сидя в машине, Рианна пыталась выбросить ключи в открытое окно и разбить телефон. А когда увидела приближающихся к машине прохожих, закричала, что ее убивают.

Суд приговорил Брауна к пяти годам условно, 180 часам исправительных работ и запретил приближаться к Рианне. Парень до сих пор страдает от любви и испытывает чувство вины, а Рианна быстро нашла утешение в объятьях арабского миллиардера Хассана Джамиля.