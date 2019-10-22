Кавээнщик возьмется восстанавливать Донбасс Подробнее

Александр Масляков отметил, что Сергей Сивохо — талантливый человек, актерски и по кавээновским меркам. Однако телеведущий отметил, что стал бы набирать в правительство именно политиков.

«Ну, я не знаю, честно говоря, я не советчик президенту Украины. Но я бы все-таки набирал (в администрацию президента — прим. ред.) не кавээновскую команду, а команду политиков. Вот так я бы прокомментировал эту ситуацию», — сказал Масляков.

По его словам, ребята из КВН научились себя публично держать и не боятся камер. Возможно, это повлияло на их уход в политику.

«Повторяю, это дело каждого человека, научившегося публично держать себя, публично выступать, благодаря этой игре выходить на сцену, не бояться телекамер и прочее, и прочее. Но это такие внешние какие-то такие элементы, атрибутика внешняя. А что там на самом деле думает человек, какие у него планы — это уже решать ему и его судьбе», — заключил Александр Масляков.