«Я больше не собираюсь прятаться»: Линда Евангелиста рассказала подробности неудачной пластики

Линда Евангелиста после неудачной пластики впервые снялась в фотосессии и дала интервью People. Она отметила, что после процедуры боится встретиться с кем-то из знакомых на улице. Одна из самых известных супермоделей 90-х рассказала свою историю в надежде поддержать оказавшихся в похожей ситуации женщин.

«Мне нравилось быть на подиуме. Но теперь я боюсь встретиться с кем-нибудь, кого знаю. Я больше не могу так жить, прятаться и стыдиться», — призналась супермодель.

Евангелиста замечала на своем теле выпуклости в течение трех месяцев после сделанной процедуры: они были на бедрах, подбородке и в груди. Впоследствии эти выпуклости онемели.

Сначала модель пыталась исправить все сама. Она села на диету и стала больше заниматься спортом. По словам Евангелисты, дошло до того, что она перестала есть. После этого она обратилась к врачу, который поставил неутешительный для нее диагноз. Медик сообщил модели, что ни спорт, ни диеты не смогут исправить произошедшее.

«Я думала, что схожу с ума. Потом я пришла к врачу. Я плакала. Когда он поставил мне диагноз парадоксальная жировая гиперплазия», — рассказала модель.

По словам Евангелисты, она сделала липосакцию, после которой вынуждена была в течение восьми недель носить компрессионное белье, пояс и повязку на подбородке. Но даже после второй липосакции, которая была сделана в июле 2017 года, все вернулось. После этого, как призналась супермодель 90-х, она перестала смотреть на себя в зеркало.

По словам Евангелисты, она хочет рассказать свою историю, чтобы помочь и поддержать таким образом оказавшихся в подобных ситуациях женщин.

«Я надеюсь, что смогу избавиться от части позора и помочь другим людям, которые находятся в такой же ситуации, как и я. Я больше не собираюсь прятаться», — заявила Евангелиста.

В сентябре 2021 года 56-летняя Евангелиста рассказала, что пять лет назад она прошла косметическую процедуру CoolSculpting Zeltiq по сжиганию жира на бедрах, животе, спине, боках и подбородке. Из-за редкого побочного эффекта она осталась «навсегда изуродованной».