01 февраля 2021, 20:00
«Я благодарен судьбе, что знал его». Григорий Лепс — о Василии Лановом
Певец Григорий Лепс поблагодарил судьбу за знакомство с актером Василием Лановым, который ушел из жизни на 88-году. Артиста процитировал «ПолитЭксперт».
Лепс рассказал, что будучи мальчишкой, смотрел фильмы с участием Ланового. По его словам, память об актере будет жить долго и многие молодые артисты будут учиться актерской игре у Ланового.
«Ушла от нас эпоха. <…> Я благодарен судьбе, что знал его», — подчеркнул Лепс.