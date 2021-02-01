Лепс рассказал, что будучи мальчишкой, смотрел фильмы с участием Ланового. По его словам, память об актере будет жить долго и многие молодые артисты будут учиться актерской игре у Ланового.

«Ушла от нас эпоха. <…> Я благодарен судьбе, что знал его», — подчеркнул Лепс.