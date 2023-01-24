Эксклюзив 24 января 2023, 04:13 «Я бесхитростный и даже простоват». Актер Чепурченко отказался считать себя «жуком» Звезда «Жуков» Чепурченко рассказал, что не считает себя хитрецом Телеканал «360»

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Работа на съемочной площадке требует от актера большого мастерства и терпения. Многие сцены приходится снимать в одних и тех же локациях, что лишь усложняет задачу. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» рассказал звезда комедийного сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко.

«Если взять сериал „Жуки“, то нас там трое парней. Единственное место, где мы собирались, это дом: там снимали все сцены. Представляете — 16 серий в одной локации! Часто приходится играть сцену встречи и сразу же сцену прощания, чтобы съемочная группа не меняла локацию. Поэтому ты за короткий срок должен прожить в голове, продумать, что стало с твоим персонажем. А в некоторых сериалах персонажи проживают и по 40 лет, и ты должен меняться в кадре», — пояснил Чепурченко.

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На вопрос ведущей о том, можно ли назвать героев «Жуков» хитрыми ребятами, актер ответил отрицательно. Чепурченко никогда не причислял себя к хитрецам.

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«Я участвовал в реалити-шоу „Звезды в Африке“, там нас спрашивали, кто самый хитрый. Я тогда пошутил, сказал, что самый хитрый — я. А за кадром Анатолий Цой говорит: „Кто угодно, но только не Слава“. Я даже простоват, это не мой конек — хитрить. У меня другая проблема — я все в лоб говорю и делаю. В первые дни „Звезд в Африке“, когда было голосование, я подходил к участникам и говорил, что буду за них голосовать. Но когда я переживаю, мне проще сказать, чем потом об этом жалеть», — подытожил артист.