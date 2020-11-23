«Я балую детей»: Добронравов ответил на обвинения в неправильном воспитании внучек

Он отметил, что не видит в своем поведении ничего неверного.

«Я просто балую детей по мере своих сил», — пояснил Добронравов.

Актер заметил, что у каждого человека разное представление о чрезмерном проявлении любви к родным людям. По его мнению, побаловать ребенка можно, просто купив на рынке свежих ягод, когда их нет.