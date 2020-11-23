23 ноября 2020, 16:42
«Я балую детей»: Добронравов ответил на обвинения в неправильном воспитании внучек
На днях в СМИ появились сообщения о том, что сын российского актера Федора Добронравова Виктор назвал отца «ужасным и безответственным» дедушкой за частые гостинцы. Артист в беседе с РИА ФАН рассказал, почему любит баловать своих внучек Варвару и Василису.
Он отметил, что не видит в своем поведении ничего неверного.
«Я просто балую детей по мере своих сил», — пояснил Добронравов.
Актер заметил, что у каждого человека разное представление о чрезмерном проявлении любви к родным людям. По его мнению, побаловать ребенка можно, просто купив на рынке свежих ягод, когда их нет.