Известный журналист раскрыл свой прогноз для России

Дибров подчеркнул, что в России живет «прекрасный, умный, работоспособный народ» и «прорывная научно-техническая и творческая интеллигенция». Однако, по его словам, гражданам не хватает правовой защищенности.

«Ведь это и главный источник беды России, главный источник страшных пут, которые находятся на ее крыльях и ногах. Это казнокрадство, это судебный и силовой произвол», — пояснил журналист.

Он обратил внимание на то, что нужна «по-настоящему прогрессивная правовая система, а все остальное приложится само собой».

«А то так мы можем понять, что демократия — это вседозволенность. Нет, это не так. Мы в 90-х видели, что происходит. Нет, сначала право, а потом демократия», — заявил Дибров.