Знаменитости 11 апреля 2023, 14:58 Известный ведущий Джереми Кларксон отметил свой 63-й день рождения

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Английский телеведущий, журналист Джереми Кларксон, наиболее известный по шоу Top Gear, сегодня празднует свой день рождения. Ведущему исполнилось 63 года, сообщило РИА ФАН.

Джереми Кларксон начал вести передачу Top Gear в 1988 году, именно благодаря ей он обрел широкую известность как телеведущий.

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Отмечается, что журналист в течение профессиональной карьеры также выпускал книги и программы, которые не имели никакого отношения к автомобильной тематике и технике.