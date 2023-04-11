11 апреля 2023, 14:58
Известный ведущий Джереми Кларксон отметил свой 63-й день рождения
Английский телеведущий, журналист Джереми Кларксон, наиболее известный по шоу Top Gear, сегодня празднует свой день рождения. Ведущему исполнилось 63 года, сообщило РИА ФАН.
Джереми Кларксон начал вести передачу Top Gear в 1988 году, именно благодаря ей он обрел широкую известность как телеведущий.
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Отмечается, что журналист в течение профессиональной карьеры также выпускал книги и программы, которые не имели никакого отношения к автомобильной тематике и технике.
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