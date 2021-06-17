Известный турецкий актер угнал машину бывшей жены

Звезда турецких сериалов «Любовь против судьбы» и «Я так долго тебя ждал» Озджан Дениз продолжает разводиться с женой Фейзой Актан, написали «Дни.ру» со ссылкой на сайт Sabah.com. Бракоразводный процесс длится уже около года и продолжает обрастать новыми скандалами.

Ранее актер жаловался, что бывшая жена запрещает ему видеться с сыном. В ответ Актан обвинила его в психологическом и физическом насилии и подала в суд за избиения. Сейчас это дело расследуется. Дениз обвинения продолжает отрицать.

Теперь же актер решил отомстить жене. Автомобиль Актан конфисковали и временно отогнали на штраф-стоянку, так как у женщины был просрочен страховой полис. Узнав об этом актер, на чье имя была зарегистрирована машина, сам забрал автомобиль. Отдавать его бывшей жене он, похоже, не собирается.