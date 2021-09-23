Известный советский футболист попал в реанимацию с ковидом

Владимир Коротков, советский футболист и помощник президента «Локомотива», попал в реанимацию с ковидом. У него серьезное поражение легких, сообщил сайт kp.ru.

На днях Коротков отметил свое 80-летие. Вскоре после этого он заболел и попал сначала в обычную больницу, а затем в реанимацию в Коммунарке. Врачи диагностировали поражение 75% легких.

Большую часть своей карьеры Коротков играл за «Локомотив», потом работал помощником тренера и тренером молодежной команды, а в 2009 году занял пост помощника президента клуба.