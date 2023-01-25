Знаменитости 25 января 2023, 12:35 Советский актер Андрей Лещенко скончался в Оренбурге

Читать 360tv в

Советский и российский актер Андрей Лещенко скончался в Оренбурге 20 января после продолжительной болезни. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на пресс-центр Оренбургского государственного областного драмтеатра имени Горького.

Лещенко служил в Оренбургском драмтеатре на протяжении 30 лет. За эти годы актером было сыграно более 50 разнообразных ролей.

Реклама

Церемония прощания с Андреем Лещенко прошла 23 января в стенах родного драмтеатра.