25 января 2023, 12:35
Советский актер Андрей Лещенко скончался в Оренбурге
Советский и российский актер Андрей Лещенко скончался в Оренбурге 20 января после продолжительной болезни. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на пресс-центр Оренбургского государственного областного драмтеатра имени Горького.
Лещенко служил в Оренбургском драмтеатре на протяжении 30 лет. За эти годы актером было сыграно более 50 разнообразных ролей.
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Церемония прощания с Андреем Лещенко прошла 23 января в стенах родного драмтеатра.
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