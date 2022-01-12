Известный шеф-повар Ивлев в свой день рождения рассказал о новых проектах и любимых блюдах

В среду, 12 января, известный российский шеф-повар и ведущий программ «Адская кухня» и «На ножах» Константин Ивлев отмечает 48-й день рождения. Журналисты ИА Nation News выяснили, какие новые проекты запланировал Константин на ближайший год, а также какие блюда у него являются самыми любимыми.

По словам Ивлева, последние 15 лет он отмечает свой день рождения вместе с семьей на островах. В этом году он отправился на отдых с дочерью Марусей и сыном Матвеем.

Отвечая на вопрос о любимых блюдах, шеф-повар отметил, что больше всего любит простой московский бутер.

«У меня много вкусных блюд. Первое место занимает московский бутер. Обожаю этот хрустящий хлеб с колбасой, сыром, майонезом и помидорами. Второе блюдо — это баклажан „Биштак“, я его часто готовлю. Это запеченный баклажан с куркумой, зирой, помидорами, луком, чесноком, зеленью и соленым домашним сыром. Третье блюдо — это, конечно, мой любимый шашлык. Хотя и беляши люблю, чебуреки, лапшу и пирожки… Я все люблю. Много чего вкусного и слава богу!», — сообщил он.

По поводу планов на 2022 год Константин ответил, что их — большое количество. Сейчас телеканал «Пятница» снимает второй сезон «Битвы шефов» и шестой сезон «Адской кухни». Также впервые будет сниматься «Адская кухня по-русски».

«Моя компания открывает первый в России летний кулинарный лагерь. Также мы начинаем работать над первой современной энциклопедией новой русской кухни, которая будет базироваться на основе рецептов жителей всех уголков России», — резюмировал Ивлев.