Известный российский писатель Петр Краснов умер

Знаменитый российский писатель и переводчик Петр Краснов умер. Мужчине было 72 года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на слова министра культуры Оренбургской области Евгении Шевченко.

«Уход из жизни личности такого масштаба всегда воспринимается невосполнимой утратой. Я и мои коллеги выражаем искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Петра Николаевича Краснова. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — рассказала женщина.

На данный момент нет информации о том, что послужило причиной гибели литератора. Прощание с ним состоится 21 апреля в Оренбургской области.