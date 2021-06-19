Известный писатель Слава Сэ умер от ковида

Латвийский писатель и блогер Вячеслав Солдатенко, который известен под творческим псевдонимом Слава Сэ, умер после заражения коронавирусом. Деятель культуры ушел из жизни в возрасте 52 лет, сообщил Пятый канал.

О смерти писателя сообщила российская певица Эльвира Галеева.

Солдатенко с начала июня находился в одной из рижских больниц. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию, возникшую вследствие осложнений после заражения коронавирусом. Болезнь протекала в тяжелой форме. Друзья сообщали, что у него было 60% поражения легких. Но при этом писатель дышал самостоятельно, к ИВЛ его не подключали.

Солдатенко родился в Риге в 1969 году. Он окончил психологический факультет Международного института практической психологии, во время учебы работал психофизиологом в комиссии при МВД Латвии. После окончания университета работал в сфере бизнеса и занимался маркетингом, но вскоре сменил профессию и стал сантехником, которым проработал 18 лет. В свободное время он писал заметки в своем LiveJournal, которые позже вошли в его первую книгу, выпущенную издательством «АСТ». Книга разошлась тиражом почти 100 тысяч экземпляров. Солдатенко также был соавтором сценария к фильму «Джентльмены, удачи!», который вышел в 2012 году.