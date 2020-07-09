09 июля 2020, 16:13
Известный пианист скончался от коронавируса
Джазовый пианист и композитор Николай Капустин стал жертвой коронавируса. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным сайта «Утро.ру», на момент смерти музыканту было 82 года. Это произошло у него дома.
Произведения композитора исполняли мировые звезды, среди них Марк-Андре Амлен, Стивен Осборн, Людмил Ангелов, Масахиро Каваками, Николай Петров и другие. Известно также, что еще в молодости Капустин стал хорошим другом режиссера Андрея Кончаловского.
Подробности о течении инфекции и информация о похоронах пока не известны.