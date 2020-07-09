Известный пианист скончался от коронавируса

По данным сайта «Утро.ру», на момент смерти музыканту было 82 года. Это произошло у него дома.

Произведения композитора исполняли мировые звезды, среди них Марк-Андре Амлен, Стивен Осборн, Людмил Ангелов, Масахиро Каваками, Николай Петров и другие. Известно также, что еще в молодости Капустин стал хорошим другом режиссера Андрея Кончаловского.

Подробности о течении инфекции и информация о похоронах пока не известны.