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    09 июля 2020, 16:13

    Известный пианист скончался от коронавируса

    Дарья Морозова

    Джазовый пианист и композитор Николай Капустин стал жертвой коронавируса. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    По данным сайта «Утро.ру», на момент смерти музыканту было 82 года. Это произошло у него дома.

    Произведения композитора исполняли мировые звезды, среди них Марк-Андре Амлен, Стивен Осборн, Людмил Ангелов, Масахиро Каваками, Николай Петров и другие. Известно также, что еще в молодости Капустин стал хорошим другом режиссера Андрея Кончаловского.

    Подробности о течении инфекции и информация о похоронах пока не известны.