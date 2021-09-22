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    22 сентября 2021, 15:10

    Известный пианист из Петербурга Сергей Мальцев скончался

    Арина Бобкова

    Заслуженный деятель искусств России Сергей Мальцев ушел из жизни. Мужчине было 79 лет. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.

    Пока не известно, что стало причиной смерти музыканта. О дате и месте прощания семья погибшего сообщит позже.

    Мальцев окончил фортепианный факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории по классу М. Я. Хальфина. Музыкант был постоянным участником музыкальных фестивалей и различных конкурсов.