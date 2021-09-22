22 сентября 2021, 15:10
Известный пианист из Петербурга Сергей Мальцев скончался
Заслуженный деятель искусств России Сергей Мальцев ушел из жизни. Мужчине было 79 лет. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова.
Пока не известно, что стало причиной смерти музыканта. О дате и месте прощания семья погибшего сообщит позже.
Мальцев окончил фортепианный факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории по классу М. Я. Хальфина. Музыкант был постоянным участником музыкальных фестивалей и различных конкурсов.