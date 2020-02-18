18 февраля 2020, 16:40
Известный модельер заявил, что у Бузовой нет вкуса
Янис Чамалиди, известный модельер, в беседе с РИА ФАН сообщил, что певица Ольга Бузова «драматик» без чувства стиля.
Дизайнер одежды заявил, что Бузова использует стиль 80-х с большими плечами, «варенками» и огромными кроссовками. А это все уже было.
Чамалиди считает, что артистка одевается согласно своим личным ценностям. Он отнес ее к «драматикам», которые кидают вызов обществу. Она одевается во все модное, провокационное и несуразное.
Модельер сказал, что в целом у певицы просто нет вкуса.