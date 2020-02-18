    18 февраля 2020, 16:40

    Известный модельер заявил, что у Бузовой нет вкуса

    Анастасия Кременчугская

    Янис Чамалиди, известный модельер, в беседе с РИА ФАН сообщил, что певица Ольга Бузова «драматик» без чувства стиля.

    Дизайнер одежды заявил, что Бузова использует стиль 80-х с большими плечами, «варенками» и огромными кроссовками. А это все уже было.

    Чамалиди считает, что артистка одевается согласно своим личным ценностям. Он отнес ее к «драматикам», которые кидают вызов обществу. Она одевается во все модное, провокационное и несуразное.

    Модельер сказал, что в целом у певицы просто нет вкуса.