Известный итальянский актер Кастельнуово скончался

Итальянский актер театра и кино Нино Кастельнуово скончался. Мужчине было 84 года. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на информационное агентство ANSA.

Его смерть наступила в понедельник, 6 сентября. О его гибели рассказала семья Кастельнуово. Его жена, сын и сестра попросили не беспокоить их и не засыпать сейчас вопросами. Смерть близкого дается им тяжело. Церемония прощания будет закрытой, похоронят актера в Риме.

Актер родился в 1936 году в Италии. Впервые в кино он появился в качестве актера фильма «Проклятая путаница» в 1959 году. Популярность же он получил благодаря главной роли в мюзикле «Шербурские зонтики».