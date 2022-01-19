Известный историк Назаренко скончался

Умер известный советский и российский историк русского средневековья Александр Назаренко. Мужчине было 74 года. Причиной смерти стал коронавирус. Об этом сообщило РИА ФАН.

О случившемся рассказал журналист и общественный деятель Антон Красовский. Информации о месте и дате прощания пока не поступало.

Назаренко получил известность благодаря огромному количеству научных статей и созданию пяти монографий. Мужчина являлся членом редакционного совета журналов «Православный паломник» и «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». Кроме того, он стал автором книги «Древняя Русь на международных путях», за что его удостоили премией Митрополита Макария.