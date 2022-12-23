23 декабря 2022, 23:39
Известный художник Виктор Умнов умер на 92-м году жизни
Российский художник Виктор Умнов ушел из жизни. Он скончался в Москве в возрасте 91 года, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
О смерти Умнова стало известно в пятницу, 23 декабря. Его тело обнаружили в квартире на улице Бакинских Комиссаров, написала «Москва.ру».
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Работы художника выставляют в Третьяковской галерее, Русском музее, а также других культурных учреждениях страны.
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Умнов был членом Союза художников Советского Союза. Кроме того, он являлся сотрудником Мастерской рекламно-прикладной и промышленной графики.
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