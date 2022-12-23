Знаменитости 23 декабря 2022, 23:39 Известный художник Виктор Умнов умер на 92-м году жизни

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Российский художник Виктор Умнов ушел из жизни. Он скончался в Москве в возрасте 91 года, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

О смерти Умнова стало известно в пятницу, 23 декабря. Его тело обнаружили в квартире на улице Бакинских Комиссаров, написала «Москва.ру».

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Работы художника выставляют в Третьяковской галерее, Русском музее, а также других культурных учреждениях страны.

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Умнов был членом Союза художников Советского Союза. Кроме того, он являлся сотрудником Мастерской рекламно-прикладной и промышленной графики.