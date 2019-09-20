Известный французский актер умер в Париже

Шарль Жерар известен тем, что был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша. Режиссеру настолько нравилась игра Жерара, что он снял его почти в 20 своих фильмах.

Кроме того, Жерар был другом другого известного на весь мир французского актера Жан-Поля Бельмондо, напоминает «Газета.ru». В молодости актеры даже боксировали на ринге. Во время одного из спаррингов Бельмондо случайно сломал Жерару нос. Впоследствии именно нос стал своего рода визитной карточкой актера.

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В России Жерар прежде всего известен второстепенными ролями во таких французских фильмах, как «Чудовище» Клода Зизи (1977), «Игрушка» Франсиса Вебера, «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» Клода Лелюша, а также многих других.

Шарль Жерар родился 1 декабря 1926 года в Марселе в семье выходцев из Армении. Настоящая фамилия актера была Ачемян.