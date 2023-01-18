Знаменитости 18 января 2023, 18:05 Известный артист цирка Хаким Зарипов ушел из жизни

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Умер народный артист Узбекистана Хаким Зарипов. Ему было 99 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

На протяжении 80 лет Зарипов выступал в цирке. Свою карьеру артист начал еще в 14 лет. Он возглавлял ансамбль «Джигиты Узбекистана», которым ранее руководил его отец. Зарипов выступал в образе джигита-наездника.

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Вместе с ансамблем он выступал на территории России, стран СНГ, а также в Венгрии, ГДР, Финляндии и Румынии.

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