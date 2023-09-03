Знаменитости 03 сентября 2023, 02:50 Известную российскую актрису ограбили в Москве Telegram-канал Baza: народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве РИА «Новости»

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В Москве ограбили квартиру известной актрисы, народной артистки России Юлии Рутберг. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

По данным канала, неизвестные проникли в квартиру актрисы на Смоленской-Сенной площади. Злоумышленники взломали замок и вынесли оттуда два миллиона рублей, а также семь тысяч евро.

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Грабители, как отмечается, могли знать, что в момент взлома в квартире никого не будет, поскольку сама актриса уехала на гастроли.

В марте жертвой ограбления домработницы стала советская и российская актриса Наталья Фатеева. Как тогда писали СМИ, после возвращения из больницы артистка обнаружила, что у нее пропали одежда, деньги и даже некоторые продукты питания. Фатеева написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов заподозрили в краже домработницу актрисы. Женщина трудилась у Фатеевой предыдущие полгода. Домработницу объявили в розыск.