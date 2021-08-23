Известному американскому актеру вернули голос с помощью науки и старых фильмов

Американский актер Вэл Килмер потерял голос из-за рака гортани в 2014 году. Он перенес ряд серьезных операций, из-за которых окружающие практически перестали понимать его речь. Однако современные технологии позволили вернуть актеру потерянный голос — это стало возможным благодаря искусственному интеллекту и старым фильмам с Килмером.

Представители актера обратились к британской компании Sonantic через шесть лет после операции. Компания специализируется на создании синтетических голосов с использованием искусственного интеллекта и часто работает со студиями видеоигр.

Чтобы разработать голосовую модель, компания использует записи голосов профессиональных актеров, которые начитывают тексты по сценариям. Записи их речи обрабатывает программа Voice Engine, которая генерирует голосовую модель при помощи искусственного интеллекта. После этого в приложение Sonantic вводят текст — голос его озвучивает, подбирая нужную в данный момент информацию. При этом полученный результат можно автоматически или в ручную скорректировать.

Однако в случае с актером привычная модель работы была невозможна, потому что он не мог зачитать скрипт. Из-за этого компания использовала старые фильмы с его участием — их очистили от фонового шума, аудио и текст связали в небольшие фрагменты, которые потом обработали алгоритмы Voice Engine.

Еще одна проблема, с которой столкнулись в компании — недостаток записей с голосом актера. Из-за лицензионных ограничений на фильмы с его участием они смогли собрать только 30 минут записей: обычно для работы нужно порядка трех часов речи. Несмотря на это, Sonantic смогла синтезировать более 40 голосовых моделей и найти вариант, который сильнее всего напоминает голос актера. Килмеру результат понравился: он поблагодарил Sonantic за то, что ему снова стало доступно общение.