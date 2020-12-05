Известного украинского музыканта убили ради квартиры

Тело 65-летнего музыканта с признаками начавшегося разложения обнаружили в одном из гаражей Борисполя 4 декабря. По версии полиции, арендатор гаража и его сообщник втерлись в доверие к артисту, попросив обучить их играть на гитаре. После они убили мужчину.

Для сокрытия преступления злоумышленники повесили на дверь его квартиры записку: «Уехал в командировку, звоните». Предположительно, Деревянко убили 23 или 24 ноября. Результаты судмедэкспертизы появятся 7 декабря.

Правоохранители задержали двух мужчин, теперь им грозит пожизненное заключение. Прокуратура Печерского района Киева намерена добиваться ареста подозреваемых.

За помощью в розыске Деревянко певица Тина Кароль лично обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Глава государства не мог отказать бывшей коллеге по концертам.

Двухкомнатная квартира-студия Деревянко находится в самом престижном, Печерском, районе города, возле Киево-Печерской Лавры. Стоимость недвижимости здесь оценивается как минимум в 150 тысяч долларов. Злоумышленники вынесли из квартиры четыре электрогитары.

Александр Деревянко сотрудничал с участницей Евровидения в 2006 году Тиной Кароль и некоторыми другими популярными украинскими певцами.