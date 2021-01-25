Известного российского блогера депортировали с Бали за нарушение ковидных ограничений

Издание отметило, что Косенко депортировали из страны за нарушения действующих протоколов здравоохранения. Кроме того, на решение властей повлияли действия блогера, которые не соответствовали целям прибывания в стране, которые Косенко указал при получении разрешения на проживание.

В декабре 2020 года он вызвал «общенациональное негодование» своим прыжком на мопеде в океан. Тогда полицейские начали расследование, а в соцсетях появились первые призывы депортировать его на родину. Индонезийцы и конкретно жители Бали заявляли, что своим поступком россиянин нанес ущерб экологии острова Бали, а также показал пример безответственного и опасного поступка остальным. Однако этот трюк не попадал ни под один закон, за нарушение которого грозила бы депортация.

«Мы начали присматриваться к Косенко, этим занялись иммиграционные власти, и было обнаружено, что он также участвовал в массовых вечеринках, которые проводились без применения обязательных по закону мер охраны здоровья», — рассказал порталу глава офиса министерства юстиции и прав человека Индонезии на острове Бали Джамарули Манихурук.

Он добавил, что участие в таких вечеринках нарушало закон. Кроме того, блогер мог нарушить еще один закон, занимаясь бизнесом без разрешений, в то время как находился в стране, как турист. Россиянин обвинения отрицает — он заявил, что не был на вечеринке, которую приписывают ему полицеские.