Известная телеведущая сообщила о решении покинуть Россию

Телеведущая отметила, что не собирается переходить работать на другой канал. Главной причиной будущего переезда стала семья. Уточняется, что девушка вышла замуж за гражданина Италии по имени Фабио в прошлом году.

После того, как границы были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции, супруги вынужденно разлучились на несколько месяцев. В последний раз они видели друг друга в конце зимы, информирует «Царьград».

Ландер пообещала, что в скором времени появятся новые проекты с ее участием.

Ранее сообщалось, что ведущая Первого канала Екатерина Андреева якобы пользовалась услугами пластической хирургии. Как писали СМИ, Андреева это отрицает, однако выглядит для своего возраста очень молодо. По информации журналистов, за хирургическими вмешательствами ведущая обращается к американскому специалисту Гарту Фишеру. Именно он делал эстетические операции членам семьи Кардашьян.