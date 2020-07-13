Известная блогерша скончалась накануне родов

Звезда социальных сетей находилась на большом сроке беременности. Первенца Николь Тея ждала от своего бойфренда Джеффри Фримпонгда. Ребенка спасти не удалось.

Девушке было 24 года. Причина ее смерти осталась неизвестной — родственники попросили поклонников дать им спокойно пережить утрату и не задавать вопросов.

В ближайшее время YouTube-канал блогерши обновится. Николь Тея записала несколько видеороликов накануне смерти, которыми близкие блогерши захотели поделиться.