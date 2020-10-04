Известная актриса рассказала о нервном срыве после измены мужа

Брак актрисы Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего продлился 12 лет. После измены супруга у артистки произошел нервный срыв, и она оказалась в больнице.

Об этом Талызина рассказала в программе «Секрет на миллион» в эфире телеканала НТВ. В студии актриса вспомнила, как супруг приводил любовницу в их дом и как ушел из семьи.

«У меня был нервный срыв, я оказалась в больнице, пролежала 40 дней, начались проблемы с щитовидкой», — рассказала Талызина. По ее словам, наладить отношения с бывшим мужем она смогла благодаря их общей дочери.

Недавно СМИ уличили мужа певицы Наташи Королевой Сергея Глушко, больше известного под псевдонимом Тарзан, в неверности. Сначала танцор опубликовал пост, где попросил журналистов прекратить вмешательство в его частную жизнь, а потом неожиданно сам признался в измене, записав видеообращение в Instagram.

При этом некоторые поклонники звездной пары заподозрили, что по-настоящему не было никакой истории с любовницей и пропавшими бриллиантами. Она понадобилась для пиара, чтобы поправить материальное положение на фоне пандемии коронавируса.