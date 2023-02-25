Знаменитости 25 февраля 2023, 11:52 Российская модель призналась, что ее изнасиловал Вайнштейн SHOT: российская модель обвинила американского продюсера Вайнштейна в изнасиловании РИА «Новости»

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Раскрыто имя жертвы сексуального насилия, из-за которой американскому продюсеру Харви Вайнштейну добавили еще 16 лет тюрьмы. Telegram-канал Shot сообщил, что под псевдонимом Джейн Доу скрывалась российская актриса и модель Евгения Чернышова.

«Я устала прятаться. Я хочу вернуть свою жизнь. Я Евгения, меня изнасиловали», — заявила россиянка.

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Сорокатрехлетняя женщина решилась раскрыть свое имя только после оглашения приговора Вайнштейну 23 февраля. По ее словам, все произошло 10 лет назад после церемонии вручения «Оскара — 2013» в Лос-Анджелесе.

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Продюсер ворвался к ней в номер и, не обращая внимания на попытки остановить его рассказами о муже и детях, изнасиловал модель в ванной. Евгения впала в депрессию, начались проблемы с алкоголем, что привело к последующему разводу с супругом. Только в 2017 году она подала на продюсера в суд.

По данным канала, Чернышова родилась в Сибири, модельным бизнесом начала заниматься с 15 лет. Получив контракт, переехала в Италию, там вышла замуж. Кроме этого, она снялась в нескольких голливудских фильмах. Сейчас женщина живет в Беверли-Хиллз, где управляет цветочным бизнесом.

О том, что Вайнштейну дали дополнительные 16 лет заключения вдобавок к 23 годам, которые он уже отбывает в тюрьме, стало известно накануне. Американские СМИ сообщили, что суд Лос-Анджелеса удовлетворил иск женщины, личность которой была засекречена под именем Джейн Доу. При этом авторы отметили, что жертвой продюсера может быть модель европейского происхождения.