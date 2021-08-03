Джейсон Момоа рассказал о сцене изнасилования в «Игре престолов»

Актер Джейсон Момоа, сыгравший кхала Дрого в «Игре престолов», признался, что ему нелегко далась сцена изнасилования в сериале. Хотя жесткий эпизод с участием Дейнерис Таргариен и был необходим.

Момоа в беседе с The New York Times подчеркнул, что актеры не выбирают — играть им определенную сцену или нет. Решение принимают продюсеры, сценаристы и режиссеры.

«Важно было изобразить Дрого и его характер. Показать кого-то вроде Чингисхана. Это было действительно очень и очень сложно. <…> Это то, чем был этот персонаж», — сказал артист.

В первом сезоне «Игры престолов» героиню Эмилии Кларк выдали замуж за кхала Дрого. В первую брачную ночь он изнасиловал Дейнерис. В книге Джорджа Мартина, по которой был снят этот сезон, этой сцены не было.

В конце июля съемки приквела «Игры престолов», названного «Дом дракона», решили заморозить из-за пандемии COVID-19. Один из участников съемочной группы заразился коронавирусом, его направили на карантин, а остальных сотрудников изолировали.

Сюжет нового сериала посвящен событиям, которые произошли за 300 лет до описанных в «Игре престолов» событий. Новая лента о доме Таргариенов, предположительно, выйдет на экраны в 2022 году.