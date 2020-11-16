«Просто челюсть отвисла»: поклонники не узнали изменившегося Диброва

Дочь телеведущего Дмитрия Диброва поделилась с подписчиками фотографией своего отца. Пользователи сразу же заметили, что мужчина сильно помолодел и очень изменился.

Снимок с ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером» Полина Диброва опубликовала с поздравлениями с днем рождения. Диброву 14 ноября исполнился 61 год.

«Я в шоке! Просто челюсть отвисла, глаз не отвести», — написала одна из поклонниц.

«Вам очень идет этот образ, я была в шоке, когда увидела вас на экране, минус 20 -25 лет, что-то итальянское», — поддержала другая зрительница.

«Вау, Дмитрий, вы как будто вернулись на 20 лет назад», — написали в комментариях.

Сайт «Дни.ру» утверждает, что Дибров прибегнул к услугам косметологов. Он женат на модели, которая младше его на 30 лет. Изменить образ ведущий якобы решил, чтобы соответствовать возлюбленной. По данным сайта, Диброву ввели мезотерапевтические коктейли — специальные препараты, вводящиеся под кожу. Сам Дибров опроверг все слухи о подтяжках или возможной ретуши, но признался, что над ним поколдовали косметологи.

«Все-таки осталась горстка проницательных экспертов, в изобилии населяющих женские сайты, кто убежден, что мой случай — триумф подтяжек, филлеров и ретуши. По поводу последнего — вот свежее фото из студии без единой ретуши. По поводу косметологии — да, без профессионалов не обошлось. Было бы враньем отрицать этот факт», — написал Дибров в Instagram и приложил фотографию.

Он поблагодарил всех, кто поддержал его в поисках нового образа. Отдельное спасибо ведущий сказал журналистке Эвелине Хромченко за ее советы.