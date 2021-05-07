«В землянке жила лучше, чем сейчас». Звезда «Полосатого рейса» рассказала про издевательства родных

Звезду фильма «Полосатый рейс» 89-летнюю Лидию Доротенко из квартиры выгоняют близкие люди. Внук не раз угрожал ей, пугал сумасшедшим домом, а другие родственники попрекали тем, что за ней ухаживают. Несмотря на ситуацию, актриса не унывает — она рассказала «360», что сейчас снимается в кино.

Доротенко отметила, что с такой проблемой сталкивается много бабушек: когда близкие люди выгоняют из собственных квартир. Актриса отметила, что воспитывала внука с детства — он остался с ней, когда его родители разошлись. Сейчас 27-летний мужчина угрожает 89-летней пенсионерке.

«Он смотрит на меня, [говорит]: „Убьем и ничего не будет“. А я стою, меня всю трясет, говорю: „Андрей, если ты сейчас не пойдешь спать, я могу тебя скрутить, я на дзюдо хожу“. Он говорит: „Ты что, больная? Тебя в сумасшедший дом отправить?“», — рассказала она.

Пенсионерка уточнила, что ее не раз не пускали ночевать в собственную квартиру — порой приходилось спать на лестничной клетке. Сейчас она отобрала ключ и заходит в квартиру без препятствий. Однако актриса старается проводить там поменьше времени: уходит утром и возвращается только чтобы переночевать.

«Я стараюсь уйти от плохого. <…> Я в землянке жила лучше, чем сейчас», — пояснила она.

Актриса рассказала, что ее не раз избивали — однажды она даже попала в больницу. Когда вернулась, увидела, что дверь сняли с петель, а из квартиры вынесли все ценности и награды.

«Неужели тряпки для меня дороже остального? Я еще жить хочу, я хочу жить! Я не сумасшедшая. Я надеюсь, они поймут, что это плохо. Это плохо, что в мою квартиру ходят все, кому не лень», — пояснила она.

Большую часть времени она проводит на студии «Ленфильма» — Доротенко отметила, что там знакомится с режиссерами, которые зовут ее на съемки. Сейчас она участвует в очередном проекте.

Разжигать скандал актриса не хочет. Она отметила, что с ее родней не раз общались, однако никакого толка от этого нет. Пенсионерка боится, что ее опять выгонят из дома, если она начнет жаловаться на ситуацию посторонним.

«Я люблю детей. Я живу для детей. Я не хочу, чтобы склока эта была, понимаете? <…> Если вы будете разжигать этот огонь, они меня выгонят. Поэтому я хочу просто пожелать, чтобы женщины пожилые жили дома. Это не я одна», — заключила она.