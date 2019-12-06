Издержки профессии: солистка «А-Студио» посоветовала Паулсу ценить любовь зрителей

Композитор Раймонд Паулс обвинил российскую публику в навязчивости. Певица и солистка группы «А-Студио» Кэтти Топурия в беседе с «360» заметила, что любовь зрителя не зависит от национальности и ее нужно ценить.

Известный человек, по словам Топурии, должен держать себя в руках, хотя иногда бывает сложно улыбаться на камеру. Знаменитость может устать в дороге или просто не настроена сниматься. Однако все это — издержки профессии.

«Артист на то и артист, чтобы быть профессионалом и не отказывать, когда люди просят сфотографироваться. <…> Если есть шанс и возможность взять себя в руки, надо это сделать. Мы же все это делаем, чтобы любовь была у людей. Это надо ценить», — сказала певица.

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Солистка «А-Студио» предположила, что Раймонда Паулса латышская публика привыкла видеть на людях — возможно, именно поэтому она не реагирует на композитора так остро. В целом же поведение зрителей никак не связано с национальностью.

«Вы знаете, это не зависит от какой-то национальности — российская [публика], грузинская или американская или латвийская. Все дело в том, насколько они (зрители — прим. ред.) любят артиста», — поделилась Кэтти Топурия.

Сама певица призналась, что чувствует себя одинаково «как в Латвии, так и в России» и не ощущает большей или меньшей любви в разных странах.