Издатель дебютного романа Тарантино рассказал о сюжете книги

Дебютный роман режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» появится на полках российских книжных магазинов в ноябре. Главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов рассказал «Ридусу», чего стоит ждать от книги.

Несмотря на то, что книга называется так же, как последний вышедший фильм Тарантино, это не переписанный сценарий и не новеллизация фильма. Это самостоятельный роман, который раскрывает истории героев фильма — актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута.

«Что до текста книги, то любой, кто видел фильмы Тарантино, знает, как блестяще он строит диалоги — на его сценариях выросло уже два поколения режиссеров по всему миру, и мне лично было дико интересно, что же еще помимо чеканных диалогов Тарантино-писатель может предложить. Ожидания оправдались — надо отметить, что книга, хоть персонажи и место действия те же, что и в фильме, тем не менее от него отличается, это не киносценарий, а самостоятельное произведение, иначе расставляющее акценты в хорошо знакомой истории и по-другому раскрывающее его героев. Ну, а так как Тарантино великий стилист, то и текст написан в духе его любимой палп-фикшн литературы начала семидесятых, что схвачено и в оформлении книги, которое мы бережно воспроизведем для российского издания «Однажды в Голливуде», — рассказал издатель.