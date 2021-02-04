Шепелев признался, что его избранница беременна

Телеведущий Дмитрий Шепелев подтвердил слухи о беременности своей возлюбленной Екатерины Тулуповой. Он показал фото со своей второй половиной и признался, что счастлив.

Снимок, на котором пара заключила друг друга в объятия, Шепелев опубликовал в Instagram.

«Пришло время, и мы с Катей хотели бы сообщить: „Да, все так и есть, мы ждем малыша!“», — написал телеведущий.

Он поблагодарил подписчиков и друзей за добрые слова и напутствия, которые «очень тронули» Шепелева и Тулупову.

«Наверное, пока все, что тут добавить, мы счастливы», — заключил телеведущий.

Слухи о новой возлюбленной Шепелева появились еще три года назад. Сейчас пара не скрывает своих отношений, а этой зимой переехала в новую квартиру.

Екатерина Тулупова работает дизайнером интерьеров, воспитывает дочь. У Дмитрия Шепелева растет сын Платон, которого родила Жанна Фриске. Вскоре после родов она заболела и долго боролась с раком. Пять лет назад актрисы не стало. Шепелев воспитывает ее наследника.