Избившая сына Стаса Пьехи попросила полицию наказать ребенка за порчу бассейна

Ирина Безбородова, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи, попросила привлечь ребенка к уголовной ответственности за то, что он испортил ее бассейн. Об этом адвокат артиста Сергей Жорин рассказал ТАСС.

Безбородова, против которой уже завели дело, решила написать встречное заявление, попросив привлечь ребенка, испортившего ей бассейн, к уголовной ответственности. По словам Жорина, это абсурд. Но девушка действительно написала заявление.

Проверку в отношении ребенка начали в 89-м отделе полиции поселка Рощино, что в Ленобласти. Жорин напомнил, что малолетних детей в России не могут привлекать к уголовной ответственности. Однако в полиции, вероятно, мальчика все-таки опросят. Но после того, как он оправится.

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова избила сына Пьехи за то, что он проткнул ее надувной бассейн. Жорин рассказывал, что она схватила мальчика за руку и швырнула головой об землю. Ребенок получил черепно-мозговую травму и ушибы.

Певец ранее заявил, что женщину, избившую его сына, надо наказать по всей строгости закона.