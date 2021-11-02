Избитая Mellstroy модель поцеловалась с девушкой на фоне Вечного огня и Кремля

В социальных сетях активно обсуждают видео с участием модели Алены Ефремовой, избитой блогером Mellstroy во время стрима, и ее подруги — рэперши Анны Михеевой (Хофманиты). Все дело в том, что девушки целуются на фоне Вечного огня и Кремля.

Такие кадры могут потянуть на оскорбление ветеранов ВОВ. Пользователи соцсетей уже начали гадать, какой срок могут получить подруги за такой контент. Обе героини из Челябинска. Михеева стала известна благодаря третьему сезону шоу «Пацанки», а Ефремова — после избиения блогером Mellstroy в прямом эфире.

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Как оказалось, видео старое — 2018 года, но на глаза пользователям попалось только сейчас, так как оно было опубликовано на фан-странице певицы. И волну негатива эти кадры тоже начали вызывать только сейчас. Личные соцсети рэперши заблокированы, а модель Алена Ефремова пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Недавно стримера Mellstroy, настоящее имя которого Андрей Бурим, осудили за избиение Ефремовой во время онлайн-трансляции. Разбирательство было долгим и скандальным. В середине октября он решил отпраздновать «годовщину» своего поступка.