Знаменитости 09 марта 2024, 22:32 «Избавиться как можно быстрее». Собчак назвала телеканал НТВ пьющим ее кровь «клещом» Собчак сравнила телеканал НТВ с клещом, который пьет ее кровь РИА «Новости»

Читать 360tv в

Журналистка Ксения Собчак сравнила телеканал НТВ с «клещом», который «пьет ее кровь». Почему она так считает, блогерша рассказала на своем YouTube-канале.

Собчак выразила недовольство тем, что журналисты НТВ в двух снятых телеканалом и посвященных ей документальных фильмах врывали ее слова из контекста и таким образом изменяли смысл сказанного.

Реклама

«Если вы обнаружили на своем теле клеща, от него нужно избавиться как можно быстрее. <…> Если этот клещ — телекомпания НТВ, придется повозиться», — сказала телеведущая.

Ранее Собчак показала подписчикам новые покупки — сумку, пальто и шерстяной костюм. Сумка люксового бренда на официальном сайте продавца стоит 631 тысячу рублей, однако в продаже ее в настоящее время нет. Предмет верхней одежды оказался той же фирмы, что и наплечный аксессуар. Брючный костюм — от Loewe.

Также ведущая рассказала, что хотела бы сделать перерыв в своей журналистской карьере.