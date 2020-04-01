Актер из «Звездных войн» скончался из-за коронавируса

«Он умер этим утром от COVID-19 в больнице Святого Петра в Чертси», — приводит газета заявление Маккалоу.

Также она рассказала, что супруга актера Габриэль Роджерс сейчас находится на карантине в Австралии. Из-за этого она не смогла попрощаться с мужем.

«К сожалению, она (супруга Джека — прим. ред.) находится в карантине в Австралии […]. Она была не в состоянии увидеть или поговорить с ним в конце его жизни, и есть вероятность, что похороны не состоятся», — рассказала Маккалоу.

Эндрю Джек исполнил роль майора Калуана Эммата в двух эпизодах «Звездных войн» («Пробуждение силы» и «Последние джедаи»). Среди наиболее известных фильмов и сериалов с его участием также «Кейт и Лео» и «Домашний доктор».

Но больше всего Эндрю Джек прославился как преподаватель сценической речи. В частности, Эндрю Джек обучал эльфийскому языку актеров серии фильмов «Властелин колец», работал с Робертом Дауни-младшим, Кейт Бланшет и Пирсом Броснаном. Также Джек разработал акценты для греков и троянцев в картине «Троя».

Ранее стало известно, что американский актер Дэниэль Дэй Ким, сыгравший в знаменитом сериале «Остаться в живых», инфицирован коронавирусом. Сейчас он один находится на карантине в своем доме на Гаваях.