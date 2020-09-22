Прилучный оказался в базе должников из-за 200 рублей
Об этом сообщила kp.ru со ссылкой на УФССП по Новосибирской области. Там отметили, что исполнительное производство против актера вступило в силу с 20 августа.
«Павел Прилучный после процесса не оплатил судебные издержки в размере 200 рублей», — сообщили в ведомстве.
Это не первый раз, когда у актера возникают проблемы с судебными приставами. Сперва он не платил налоги на сумму в 150 тысяч рублей — Прилучный задолжал выплаты по земельному, имущественному и транспортному налогу. Еще раньше — он попадал в базу из-за штрафа ГИБДД в 2017 году.
Последний раз актер становился должником в феврале этого года, вскоре после того, как заплатил им 150 тысяч рублей задолженности. Однако он сразу же получил новый штраф — за неправильную парковку в Москве. В этот раз Прилучный задолжал приставам пять тысяч рублей, которые долгое время не мог оплатить.
По словам Агаты Муцениеце, которая на тот момент еще была его супругой, у актера просто не хватало времени на то, чтобы погасить задолженность.