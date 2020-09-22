Прилучный оказался в базе должников из-за 200 рублей

Приставы возбудили исполнительное производство против актера Павла Прилучного. Он задолжал 200 рублей.

Об этом сообщила kp.ru со ссылкой на УФССП по Новосибирской области. Там отметили, что исполнительное производство против актера вступило в силу с 20 августа.

«Павел Прилучный после процесса не оплатил судебные издержки в размере 200 рублей», — сообщили в ведомстве.

Это не первый раз, когда у актера возникают проблемы с судебными приставами. Сперва он не платил налоги на сумму в 150 тысяч рублей — Прилучный задолжал выплаты по земельному, имущественному и транспортному налогу. Еще раньше — он попадал в базу из-за штрафа ГИБДД в 2017 году.

Последний раз актер становился должником в феврале этого года, вскоре после того, как заплатил им 150 тысяч рублей задолженности. Однако он сразу же получил новый штраф — за неправильную парковку в Москве. В этот раз Прилучный задолжал приставам пять тысяч рублей, которые долгое время не мог оплатить.

По словам Агаты Муцениеце, которая на тот момент еще была его супругой, у актера просто не хватало времени на то, чтобы погасить задолженность.