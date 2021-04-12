Раскрыто имя Белого орла из шоу «Маска»

В телешоу «Маска», в котором жюри должно угадать, кто выступает на сцене, избавились от очередного участника. Из проекта вылетел Белый орел. Члены жюри эмоционально отреагировали, когда персонаж раскрыл себя.

На протяжении девяти выпусков шоу судьи предлагали разные варианты того, кто мог находиться в костюме Белого орла. От участника группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко до актера Дмитрия Харатьяна. Также высказывались предположения, что это актеры Игорь Верник, Камиль Ларин или Никита Джигурда, либо бодибилдер Сергей Глушко.

Белый орел был любимчиком члена жюри Филиппа Киркорова.

Под маской всех ждал сюрприз — орлом оказался певец Марк Тишман. На последнем выступлении выпускник «Фабрики звезд» исполнил песню «Ночь» очень похоже на Андрея Губина.

«Как я мог?» — воскликнул Киркоров, после того как не угадал, кто находился под маской.

«Обалдеть!» — вторил ему певец Тимур Родригез.

Ведущая Регина Тодоренко посоветовала вызвать скорую. А юморист Александр Ревва выразил эмоции словом «браво».