Знаменитости 13 марта 2024, 11:19 Из Кремля в американский бар. Орбакайте споет в Бруклине Орбакайте споет в нью-йоркском баре после отмены выступления в Кремле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Кристина Орбакайте 20 апреля выступит в баре LEVEL, расположенном в нью-йоркском Бруклине. Согласно анонсу, опубликованному в социальных сетях заведения, она представит свои популярные композиции на русском языке.

Бар LEVEL уточнил, что средний чек на одного посетителя за вечер составит около $50 (примерно 4,5 тысячи рублей). Концерт знаменитой певицы приурочили к годовщине открытия бара.

Реклама

Праздничный концерт в Кремле в честь 8 Марта состоялся без Орбакайте. Ее выступление отменили в последний момент. Она должна была вместе с Алексеем Воробьевым исполнить старую песню «Просто любить тебя».

Выступление могли отменить из-за матери Орбакайте, Аллы Пугачевой. Скандал с Примадонной разгорелся за несколько дней до празднования 8 Марта. Артистка записала на видео резкое высказывание в адрес певца Стаса Михайлова, в котором заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию.