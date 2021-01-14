Хореограф из комманды Тутберидзе вызвал Плющенко на бой без правил

Хореограф из группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков предложил двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко встретиться на ринге и провести бой без правил. Их конфликт начался в декабре 2019 года после того, как фигуристка Алина Загитова объявила о приостановке своей карьеры. Плющенко высказал мнение, что она хочет уйти к другому тренеру, чем и разозлил Железнякова.

Хореограф написал «ВКонтакте»: «Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прикрас», — заявил Железняков. Он предположил, что Плющенко как «обычно пасанет» и придумает отмазку.

Железняков ранее предложил всем, кто говорит об уходе Загитовой от Тутберидзе «закрыть рты». Плющенко в ответ поинтересовался в Instagram: «Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу».

В ответ на предложение Железнякова Плющенко заподозрил, что заявление было сделано под влиянием алкоголя, но согласился драться, в том числе, без перчаток.

«Сегодня Старый Новый год. Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь», — заявил Плющенко.

Он признался, что не знает, как выглядит Железняков, но с удовольствием примет бой. Плющенко также сообщил, что удивлен систематическими нападками хореографа через соцсети.

«Я же говорил: дайте лупу, давай посмотрим, кто ты. Где этот Железняков и где я, не надо, наверное, сравнивать. Это первое. Может, ему хочется какой-то популярности? Второе, если он хочет о чем-то поговорить… Я ведь открыт. Ни от кого не бегаю, никого не боюсь», — сказал Плющенко.

После того, как в академию Плющенко перешли ученицы Тутберидзе чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, Железняков назвал их поступок «вопиющим фактом неуважения» и предательством.