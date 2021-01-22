Ивлев сделал предложение своей девушке в эфире телеканала

Уточняется, что пара развелась именно из-за измен Ивлева. После этого он сразу же начал жить с Валерией, которая на 20 лет его моложе.

Во время выпуска реалити-шоу «Четыре свадьбы» Ивлев сделал предложение.

«Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке. Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а?» — сказал он.

Валерия ответила ему «да».

Ранее певица Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном. Она уточнила, что партнер избивал ее и издевался. Бывшего возлюбленного она назвала чудовищем. Пользователи поддержали исполнительницу.

Бузова в Instagram опубликовала скриншот поста матери Манукяна. В своем сообщении женщина хвалила сына, писала, что он «солнечное чудо». Певица ответила на эту публикацию, что на самом деле блогер является чудовищем.