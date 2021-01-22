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    22 января 2021, 15:30

    Ивлев сделал предложение своей девушке в эфире телеканала

    Дарья Морозова

    Шеф-повар Константин Ивлев в эфире телеканала «Пятница!» сделал предложение Валерии, из-за которой развелся с бывшей женой. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

    Уточняется, что пара развелась именно из-за измен Ивлева. После этого он сразу же начал жить с Валерией, которая на 20 лет его моложе.

    Во время выпуска реалити-шоу «Четыре свадьбы» Ивлев сделал предложение.

    «Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке. Лер, пожалуйста, ну пожалуйста, выйди за меня замуж, а?» — сказал он.

    Валерия ответила ему «да».

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